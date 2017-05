Sexuelle Belästigung Bill Cosby will im Prozess nicht aussagen

"Ich will nicht dasitzen und herausfinden, was ich glaube, was eine ehrliche Antwort ist", sagte Cosby dem US-Satellitenradio SiriusXM am Dienstag in einem seiner ersten Interviews nach Bekanntwerden der Vorwürfe. In dem Verfahren geht es um die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs einer ehemaligen Universitätsangestellten gegen Cosby.