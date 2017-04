Sexuelle Ausbeutung Amber Heard: Neuer schmutziger Kleinkrieg?

Im Zuge des nie veröffentlichten Films "London Fields" mit Amber Heard (30, "And soon the darkness" ), Cara Delevingne (24, "Suicide Squad" ) und Billy Bob Thornton (61, "Bad Santa") gab es in den vergangenen Monaten einige Klagen vor Gericht. Jetzt kommt eine weitere hinzu. Vergangenen November hatte Produzent Christopher Hanley unter anderem eine Schadensersatzforderung in Höhe von zehn Millionen Dollar gegen Heard eingereicht, weil diese ihrem Vertrag angeblich nicht voll nachgekommen sei. Heard reichte nun eine Gegenklage ein. Das berichtet das Branchenblatt "The Hollywood Reporter".