Beim Orgasmus scheiden sich die Geister zwischen Mann und Frau – bei der Zufriedenheit nicht

Geht es um das Liebesspiel, zeigen die Münchner vollen Körpereinsatz und nehmen sich im Gros mehr als 15 Minuten Zeit, um in Ekstase zu geraten – inklusive Vorspiel (79 Prozent). In Sachen Orgasmus liegen zwischen Männern und Frauen jedoch Welten. So gaben zwar 77 Prozent der Herren an, immer zum Höhepunkt zu kommen, hingegen aber nur 33 Prozent der Damen. Mehr als jede Zehnte bekannte sogar, so gut wie nie den Lustrausch zu erleben – ein Phänomen, das es bei den männlichen Befragten nicht gibt. Wenig verwunderlich also, dass mehr als die Hälfte der Münchnerinnen ihr Liebesleben als eher mittelmäßig empfinden. Erstaunlich hingegen ist, dass auch 43 Prozent der männlichen Befragten zu dieser Einschätzung kommen. Nur ein Drittel der Herren sind mit ihren horizontalen Erlebnissen zufrieden (Frauen = 26 Prozent).