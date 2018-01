"Sex-Sucht", "Alkohol-Sucht", "Impotenz" Tatjana Gsell: Darum verriet sie so viel Intimes über ihre Ex-Männer

Tatjana Gsell (46) musste an Tag 11 das Dschungelcamp verlassen. Im Interview mit spot on news erklärt sie nach ihrem Auszug, warum sie so viele intime Details wie "Sex-Sucht", "Alkohol-Sucht", "Impotenz" über ihre Ex-Männer verraten hat. Sie verrät außerdem, ob Daniele wegen des Zigarettenentzugs wirklich so getobt hat und wie sie den Heiratsantrag fand, den Matthias Mangiapane per Brief von seinem Freund Hubert Fella ins Camp geschickt bekam.