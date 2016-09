Mein Hund bekommt jetzt alle Komplimente, die ich früher gekriegt habe

Obermaier lebt dort nicht alleine. "Ich bin jetzt auf den Hund gekommen", sagt sie mit einem Augenzwinkern. "Das ist wirklich wahr: Ich habe gerade aus dem Tierheim einen Hund adoptiert und mich Hals über Kopf verliebt. Es ist ein Mix aus Schäferhund und Husky. Sie heißt Lulla und ist so schön, dass sie jetzt all die Komplimente bekommt, die ich früher gekriegt habe. Aber das macht nichts, es bleibt ja in der Familie."

Das Rampenlicht hat Obermaier lange ausgekostet. In den wilden sechziger Jahren hängte die schöne Bayerin ihren Job als Fotoretuscheurin an den Nagel, tourte durch die Münchner Musikclubs und wurde als Mannequin entdeckt. Sie verliebte sich in den Kommunarden Rainer Langhans. Im Sommer 1967 gingen Nacktbilder aus der Berliner Kommune 1 um die Welt. Obermaiers blanker Busen zierte ein "Stern"-Titelblatt. Sie wird zur Stil-Ikone, lässt sich auf Drogen und auf Rockstars wie Mick Jagger, Keith Richards und Jimi Hendrix ein.

"Es ist einige Jahre her, dass ich so richtig verliebt war", räumt sie ein. Aber: "Ich hatte doch schon so viel Glück in der Liebe. Meine Hauptmänner, das waren natürlich der Bockhorn und Keith Richards. Das waren meine ganz großen Lieben."

1973 hatte Obermaier die Hamburger Kiez-Größe Dieter Bockhorn kennengelernt. Als Aussteiger reisten sie in einem umgebauten Wohnmobil jahrelang durch die Welt. Die Liebe nahm ein jähes Ende, als Bockhorn Silvester 1983 in Mexiko mit seinem Motorrad tödlich verunglückte. Obermaier war 37 Jahre alt. Nach Deutschland wollte sie nicht zurück.

Keiner glaubt mir, dass ich 70 werde

In Kalifornien entdeckt sie ihre kreative Seite. Drei Bücher hat sie geschrieben, zuletzt 2013 die Autobiografie "Expect nothing! Die Geschichte einer ungezähmten Frau". Schmuckdesign ist ihre Leidenschaft. "Man muss immer dazulernen, das macht das Leben interessant. Ich entwerfe seit langem Schmuck und arbeite jetzt auch mit Skulpturen aus Tierschädeln und Silberdraht – das ist etwas völlig Neues."

Dem 70. Geburtstag blickt sie gefasst entgegen. "Es ist ein großes Glück erstmal dahin zu kommen!", betont das Ex-Model. Und sie habe ja alles, Freunde, Gesundheit, ein schönes Haus – und das Glück, dass man ihr das Alter nicht ansieht. "Keiner glaubt mir, dass ich 70 werde. Mit dem Alter habe ich immer schon gerne kokettiert. Ich habe lange geraucht, aber eigentlich schaue ich wirklich gut aus."

Zigaretten sind nun seit einigen Jahren tabu. Auch eine Rundumerneuerung auf dem OP-Tisch kommt für Uschi Obermaier nicht in Frage. "Ab und zu mal haben die Ärzte mit der Nadel nachgeholfen", gibt sie zu. "Aber ich habe gute Gene. Das ist wirklich ein Geschenk!"