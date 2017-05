Crossover möglich?

Die Hauptfigur soll in einer Folge von "Grey's Anatomy" im Herbst 2017 vorgestellt werden. Die Serie soll dann zur Midseason 2018 starten. Offenbar sollen auch Crossover mit den Ärzten des Grey Sloan Memorial Hospital möglich sein. Verantwortlich zeichnet sich auch hier "Grey's Anatomy"-Erfinderin Shonda Rhimes (47). "Niemand kann die Gefahr, der Feuerwehrleute im Dienst ausgesetzt sind, so mit dem Drama in ihrem Privatleben verweben wie Shonda und das typische Grey's-Umfeld in Seattle dient als perfekte Kulisse für dieses spannende Spin-off", so Channing Dungey bei der Vorstellung in Los Angeles.