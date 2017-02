Serien-Start von "Big Little Lies" Nicole Kidman: "Nicht jede Frau ist glücklich in ihrer Ehe"

"Echter Fan von Reese"

Kidman wusste, dass die Serie auf dem gleichnamigen Bestseller von Liane Moriarty (50) basiert. "Es passiert selten, dass du ein Manuskript in die Hände bekommst, das auch nur einen starken weiblichen Charakter zeigt. Und dieses Skript hatte gleich fünf starke Frauen. Das hat mich sofort begeistert und motiviert", so die Schauspielerin.

Außerdem setze sich die Serie laut Kidman mit "sehr wichtigen Themen unserer Zeit" auseinander. "Das hat mich ebenfalls magisch angezogen", sagt die Oscar-Gewinnerin weiter. Hinzu kam, dass sie sich als "echter Fan von Reese [Witherspoon] outete, diese Frau ist einfach eine echte Macht. Egal, was sie auch anpackt, sie drückt es mit allen Mitteln durch", schwärmt Kidman. Witherspoon fungiert auch als Produzentin der Serie.

"Nicht jede Beziehung ist das, was sie zu sein scheint"

Doch nicht jeder Drehtag sei einfach gewesen. Kidmans Figur wird zum Beispiel in einer Szene misshandelt. "Das war kein leichter Arbeitstag", erinnert sich die Ehefrau von Country-Sänger Keith Urban (49, "Ripcord" ). "Ich bin an dem Abend nach Hause, hatte überall blaue Flecken und musste in der Badewanne weinen. Wohlwissend, dass viele Frauen dieses Martyrium jeden Tag erleben müssen", erzählt die Schauspielerin.

Doch es sei wichtig, dass "auch wir im Entertainment-Bereich heute mit solchen Serien die Finger in die Wunde leben, das auch wir zeigen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Nicht jede Beziehung ist das, was sie zu sein scheint. Nicht jede Frau ist glücklich in ihrer Ehe. Zu lange haben wir diese Thematik nicht behandelt und besonders in Hollywood unter den Teppich gekehrt", erklärt die 49-Jährige.

Die Folgen von "Big Little Lies" sind parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Voraussichtlich ab 6. April 2017 werden die sieben Episoden immer donnerstags um 21.00 Uhr wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt.