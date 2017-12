Der Doppelmord von Höfen

Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 2017 in einem Einfamilienhaus in Höfen. Die drei Männer (23, 32, 43), allesamt Polen, brachen in das Anwesen ein und attackierten die drei Senioren im Haus. Die Staatsanwaltschaft spricht von "massiver Gewalteinwirkung". Nachdem sie die Hausbesitzerin sowie die beiden Besucher überwältigt hatten, entwendeten die Täter einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe sowie Schmuck und andere Wertgegenstände. Danach flüchteten sie und ließen die drei Schwerverletzten einfach im Haus zurück.