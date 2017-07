Schreiner, Fotograf, Grafiker, Reifenhändler – so ist das hier, an der Hans-Preissinger-Straße: eine bunte Mischung aus Handwerkern und Künstlern. Dass sich Gasteig-Chef Max Wagner und Bürgermeister Josef Schmid öffentlich begeistert über den Standort geäußert haben, ärgert sie sehr. "Die Leute hier haben erst aus der Zeitung von dieser Idee erfahren", betonte Mirco Taliercio am Sonntag.. Nach seinen Angaben haben viele Nutzer Mietverträge bis "weit in die 2020er Jahre hinein und "oft erhebliche Summen in ihre Räumlichkeiten investiert".