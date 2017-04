Sender Sat.1 hält am Konzept fest Kritik an "Little Big Stars": Gottschalk reagiert mit launischem Tweet

Sender hält an dem Konzept fest

Das gab auch Sat.1 in einem Statement zu. Ein Sendersprecher zu spot on news: "Natürlich hätten wir uns zum Auftakt eine bessere Quote gewünscht, aber uns war auch bewusst, dass wir in einem schwierigen Konkurrenzumfeld starten." Der Sender ließ Gottschalk am Sonntagabend gegen den traditionell starken "Tatort" antreten, was der Quote am Ende alles andere als half: Nur 2,52 Millionen Zuschauer schalteten ein.