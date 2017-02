Seltsamer Bräunungs-Trend Rio de Janeiro: Sonnen im Klebeband-Bikini

So entsteht eine Art dünner weißer natürlicher Bikini, vor allem als Geschenk an die Lieben daheim. Erika Romero Martins hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. "Aus ganz Rio kommen die Frauen hierher." Angefangen hat die 34-Jährige in ihrer Jugend in der Favela Vila Aliança, der Durchbruch gelang mit ihrem Studio hier in Realengo im Westen der Stadt. Etwa 100.000 Reais (rund 30.000 Euro) sind das Einnahmeziel für dieses Jahr.

Ein junger Mann läuft mit einem Gartenschlauch durch die Reihen der Damen und besprüht sie mit Wasser, im Hintergrund läuft entspannende Musik. Frage an Marcilene Jesus da Concepção, die zum zweiten Mal hier ist: Warum macht sie das und zahlt 70 Reais (20 Euro) pro Sitzung? "Meinem Freund gefällt es sehr", sagt sie, Augenzwinkern.

Zahlt er denn die Auslagen für diese Bräunungsmethode? "Aber sicher doch." Er ist Österreicher, lebt bei Innsbruck und will im April wieder nach Rio kommen - bis dahin dürfte es mit den perfekten Streifen geklappt haben. Sogar Mütter mit ihren Töchtern sind hier.

Auch wenn es für alle Sonnencreme gibt: Dermatologen warnen vor einer erhöhten Hautkrebsgefahr infolge des exzessive Sonnenbadens in der Morgen- und Mittagssonne. Eine Einheit dauert drei Stunden, erst auf dem Rücken - danach sonnen sich die Frauen auf dem Bauch liegend. Nach drei Sitzungen soll es die perfekten weißen Streifen geben.

Auf Brüste und Intimbereich werden oft hautschonendere weiße Kreppstreifen geklebt, in einer Kabine auf der Dachterrasse werden sie von Erika Romero fachkundig angelegt. "30 bis 40 Rollen Klebeband verbrauchen wir hier pro Tag." Sie bietet verschiedene Muster an, je nach dem von den Kundinnen bevorzugten Bikini-Typ, neben dem "Fio-Dental" wird auch gern das Bikini-Modell "Cortininha" ("Kleiner Vorhang") getragen, mit ein bisschen mehr Stoff untenherum.

Sabrina Vasconcelo, 28, zeigt, wie sich bei der ersten Sitzung schon nach 30 Minuten praller Sonne ein feiner weißer Streifen abzeichnet. Auf dem Rücken trägt sie ein Tattoo "Luiz Carlos - Amor Eterno" (Luiz Carlos - Ewige Liebe). Ihr Freund? Wenn die Beziehung in die Brüche gehen sollte, lässt sich das ja nicht überkleben oder wegbräunen. "Nein, nein", lacht die Eventmanagerin. "Das ist mein Vater."

Laut der Chefin Erika Romero Martins "ist ein starker weißer Streifen der Stolz der Cariocas". Ein Statussymbol. Im benachbarten Argentinien, wo man auf die Brasilianer traditionell immer etwas abschätzig blickt, schrieb die auflagenstärkste Zeitung Clarín zu dem bedenklichen Bräunungseifer mit Klebeband: "Lächerliche Obsessionen."