Seltsame Nachrufe Nein, Doris Roberts ist schon vor einem Jahr gestorben

"Ruhe in Frieden #DorisRoberts. Ich bin mit #AlleLiebenRaymond aufgewachsen. Absolute Legende." So oder so ähnlich klangen viele Social-Media-Nachrufe auf Doris Roberts, die in den vergangenen Stunden über Twitter und Co. abgesetzt wurden. Das seltsame an der Sache: Die Schauspielerin ist nicht erst jetzt gestorben, sondern schon vor etwas mehr als einem Jahr.