Wenn fleißige Mitarbeiter den Chef in die Bredouille bringen... So geschehen in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen", in der der erfolgreiche Unternehmer Jochen Schweizer (59) als einer der Juroren auftritt. Wie unter anderem die "Bild"-Zeitung berichtet, stellten sich vergangene Woche in einer Folge die beiden Jung-Unternehmer Philip Ehlers (38) und Jan Nieling (36) vor, die sich durch die Show eine finanzielle Unterstützung erhofften.