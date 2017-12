Selbstmordversuch 2016 Chester Bennington: Wollte er sein Leben schon früher beenden?

Verlobte von Prinz Harry Sexy TV-Vergangenheit: Meghan Markle war Nummern-Girl

Die Verlobte von Prinz Harry (33) war zwischen 2006 und 2007 in der US-Show "Deal Or No Deal" zu sehen. Ihr Job: gut ausehen! Als eines der 24 Koffer-Girls stand sie im orangefarbenen Neckholder-Kleidchen auf der TV-Bühne - sprechen durfte sie nie.