Selbstmordgedanken und Ex-Lover Rundumschlag im Livestream: Katy Perry zeigt sich offen wie nie

Der Streit mit Taylor Swift

Perry will zudem die Fehde zwischen ihr und Taylor Swift ("Blank Space" ) endlich beenden. Während des Streams nahm Perry eine Episode des "The Thrive Global Podcast" auf und sprach mit Arianna Huffington über den schon lange andauernden Streit zwischen ihr und Swift. "Ich vergebe ihr und mir tut all das leid, was ich getan habe - und ich hoffe das gilt auch für sie", erzählte Perry. Sie glaube es sei endlich Zeit, dem Spuk ein Ende zu bereiten. "Es gibt wichtigere Dinge auf der Welt, es gibt richtige Probleme auf der Welt. [...] Ich will wirklich, dass wir uns gemeinsam an einem Ort der Liebe, der Vergebung, des Verstehens und des Mitgefühls treffen."

Er war der beste Liebhaber

John Mayer singt nicht nur "Your Body Is a Wonderland" , das Wunderland von Katy Perry hat der Schmusesänger auch offenbar so gut erkundet, wie kein anderer zuvor. Die Sängerin listete Mayer nämlich noch vor Orlando Bloom, der seinem Image als Frauenversteher und feuriger Liebhaber damit nicht so ganz gerecht wurde. Immerhin landete er noch vor Diplo. Kleiner Trost für Bloom und den DJ: Auch wenn die beiden hinter Mayer landeten, so meinte Perry, dass alle drei großartige Liebhaber seien - und sie mit allen noch einmal Sex haben würde.

Einer, der nicht auf der Liste stand, war übrigens Josh Groban (36). Der Sänger sei "unglaublich" und derjenige, von dem Perrys Song "The One That Got Away" handle, gestand sie. Ganz freiwillig plauderte sie das natürlich nicht aus. Für ihren Stream hatte Sie Moderator James Corden (38) zu Gast, der sein aus der "Late Late Show" bekanntes Spiel "Spill Your Guts or Fill Your Guts" mitbrachte. In diesem müssen Mitspieler intime oder womöglich peinliche Fragen wahrhaft beantworten oder etwas Ekelhaftes verspeisen. Ein tausendjähriges Ei war zu viel für Perry, die lieber die Lover-Frage erörterte.