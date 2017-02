"Selbst Teil der Elite" George Clooney feuert Breitseite gegen Trump ab

Donald Trump spielte in der Vergangenheit in mehreren Kino-Filmen und TV-Serie mit, wie zum Beispiel "Kevin - Allein in New York" und "Der Prinz von Bel-Air". Und natürlich seine Rolle als er selbst in "The Apprentice" und "The Celebrity Apprentice". Für beide Shows hat Trump Medienberichten zufolge umgerechnet etwa 190 Millionen Dollar über elf Jahre hinweg erwirtschaftet. Aus diesem Grund habe Trump ein Anrecht auf eine Pension von der "Screen Actors Guild".