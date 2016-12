Sekunden vor dem Aufprall Video: Hier sagt ein Tesla-Autopilot einen Unfall vorher

Autopilot ist nicht autonomes Fahren

Tesla war unter anderem in Deutschland wegen des Assistenzsystems in die Kritik geraten, mit dem Vorwurf, der Name "Autopilot" erwecke beim Besitzer den Eindruck, das Auto könne sich selbst steuern. Das Unternehmen betont, der Fahrer müsse bei "Autopilot" jederzeit den Überblick und die Kontrolle über das Auto behalten. Im Mai war ein Mann in Florida ums Leben gekommen, weil sein Tesla mit eingeschaltetem "Autopilot"-Assistenten unter einen Lastwagen raste, der die Straße querte.

Bei dem Unfall auf der A2 Richtung Eindhoven soll übrigens laut Noordsij glücklicherweise kein Mensch verletzt worden sein.