Duisburg - Wegen eines Amokalarms hat die Polizei am Mittwoch eine Berufsschule in Duisburg durchsucht. Eine Schülerin habe sich am Mittwochnachmittag gemeldet und angeben, sie habe auf dem Schulgelände einen bewaffneten Mann gesehen, sagte eine Polizeisprecherin. Spezialeinsatzkräfte wurden alarmiert.