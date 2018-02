Seitenhieb gegen Schröders Neue? Doris Schröder-Köpf: Ihr Karnevalskostüm sorgt für Verwunderung

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (73) schwebt mit seiner neuen Liebe, der Südkoreanerin Soyeon Kim (47), auf Wolke sieben. Sogar eine Hochzeit hat er für 2018 angekündigt. Seine Noch-Ehefrau Doris Schröder-Köpf (54) erklärte der "Gala" zur neuen Liebe ihres Ex' lediglich, dass ihr Fokus auf der Politik liege. Doch hat sie sich nun zu einem Seitenhieb hinreißen lassen? In ihrem Buch "Der Kanzler wohnt im Swimmingpool: oder Wie Politik gemacht wird" gibt Doris Schröder-Köpf Einblicke in das Leben als Politiker