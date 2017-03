Seit zehn Jahren mit Heiko Kiesow lliert Iris Berben: "Das Fazit meines Lebens“

Der Altersunterschied von zehn Jahren spielt für den Filmstar keine Rolle: "Wenn man so alt ist wie wir, 66 und 56, dann spürt man den Unterschied nicht mehr. Es ist was anderes, wenn einer 26 ist und die andere Person 16. Doch wenn wir darüber sprechen, dann in Witzen. In der Boulevardpresse galt Heiko ja als der jugendliche Liebhaber. Also sage ich: Hör mal, jugendlicher Liebhaber, streng dich mal wieder an, du musst dieses Klischee auch erfüllen. Ich finde, man sollte spielerisch damit umgehen.“