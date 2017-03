Bisher keine Hinweise auf Verbrechen oder Unfall

Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Unfall gebe es aber nach wie vor nicht, hieß es. Die junge Frau wird seit Sonntag vermisst.

Malina K. war auf dem Heimweg von einer Party in einem Kulturzentrum verschwunden. Die Frau wohnt erst seit kurzem in Regensburg. Am Sonntag hatte sie sich kurz vor 6 Uhr telefonisch bei ihrer Mitbewohnerin nach dem Weg erkundigt. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich nach eigenen Angaben beim Regensburger Stadtpark.

In dem wenige Hundert Meter entfernten Herzogpark entdeckte ein Spaziergänger das Handy der Studentin und brachte es zur Polizei. Die Auswertung der Handydaten hat nach Polizeiangaben die bisherigen Vermutungen über Malinas Weg bestätigt.

Polizei will Suchmaßnahmen (vorerst) einstellen

Am Donnerstagnachmittag dann der Schock: Offensichtlich glaubt die Polizei nicht mehr daran, Malina am Donauufer zu finden. In einer Pressemitteilung erklärt die Polizei, dass sie ihre Ermittlungen "nach und nach hin zu einer büromäßigen Bewertung und Abarbeitung der bislang gewonnen Erkenntnisse verlagern" werde. Allerdings betont sie auch: "Sobald sich dabei neue Erkenntnisse oder Ansatzpunkte ergeben, sind jederzeit neue kurzfristige Suchaktionen oder Überprüfungen möglich."

Personenbeschreibung der Vermissten

Die Studentin trug einen beigen oder hellbraunen Wollmantel mit auffallenden Fischgrätenmuster, eine schwarze Lederjacke und eine enganliegende schwarze Jeans mit braunem Ledergürtel. Zudem hatte sie eine schwarze Handtasche von ca. 15 x 15 cm Größe dabei. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefonnummer +49 941 506 2888.