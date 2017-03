Regensburg - Die Regensburger Polizei will die Suche nach der vermissten Studentin Malina K. am Donnerstag auf der Donau fortsetzen. Geplant ist, den Fluss mit einem Boot abzusuchen. Eventuell werde auch nach der 20-Jährigen getaucht, hatten die Beamten erklärt. Die junge Frau wird seit Sonntag vermisst. Die Suche soll direkt unterhalb des Herzogparks beginnen – von dort aus machte die junge Studentin ihren letzten Anruf. Ebenfalls an dieser Stelle fand ein Spaziergänger das Handy der 20-Jährigen.