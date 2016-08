17-jährige Brittanee seit 2009 verschwunden

Die 17 Jahre alte Brittanee war 2009 im Küstenort Myrtle Beach verschwunden und seither nie wieder gesehen worden. Zuletzt war ihr Handy knapp 100 Kilometer entfernt in McClellanville geortet worden. Dort sollen sich die Verbrechen zugetragen haben.

Mit seinen Angaben beruft sich das FBI nun auf die Aussagen eines Gefängnisinsassen, der damals sowohl die Vergewaltigungen wie auch die Erschießung des Mädchens beobachtet haben will.

Der FBI-Ermittler sagte laut "The Post and Courier", er habe außerdem mehrere Zeugen für den angeblichen Plan, die Leiche in einer der etwa 40 Alligatorgruben in der Gegend verschwinden zu lassen. Die Polizei durchsuchte einige der Tümpel - ohne Erfolg.

