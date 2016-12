Pentling - Der Mann, der mehrere Monate in einer Höhle bei Pentling im Landkreis Regensburg gelebt hat, will bald zu seiner Familie nach Münster in Nordrhein-Westfalen zurückkehren. Der 65-Jährige sei derzeit in einer Sozialwohnung in Pentling untergebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Seine deutlich jüngere Ehefrau reagierte "erfreut und überrascht" auf die Nachricht - denn zwischenzeitlich ist der Mann Vater eines einjährigen Sohnes.