Doch mehr als nur Freunde?

Er habe Robyn Fenty (so Rihannas richtiger Name, Anmerk. d. Red.) das erste Mal im Jahr 2005 getroffen. Sie habe damals ein Musikvideo im Restaurant Avocado in Toronto gedreht. "Der Song war 'Pon de Replay' und der Regisseur war Little X. Und ich wurde ihr vorgestellt", erzählte der Kanadier. Es sei kaum zu glauben, dass sie elf Jahre später gemeinsam den Song "Work" aufgenommen hätten. "Sie ist einer meiner besten Freunde. Mein ganzes Erwachsenen-Leben habe ich zu ihr aufgeschaut, auch wenn sie jünger ist als ich", schwärmte der 29-Jährige.