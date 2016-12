Seit 2015 verheiratet Scheidung bei "Supergirl" Melissa Benoist und Blake Jenner

Die Ehe von Melissa Benoist ("Supergirl" ) und Blake Jenner (24, "Glee" ) hat nur kurz gehalten: Die Schauspieler hatten im Frühjahr 2015 geheiratet, doch nun soll die 28-Jährige die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht haben. In den Gerichtsunterlagen, die dem Promi-Portal "TMZ" vorliegen, sind die üblichen "unüberbrückbaren Differenzen" als Trennungsgrund angegeben. Keiner von beiden soll Unterhaltszahlungen fordern, außerdem will die Schauspielerin ihren Nachnamen privat wieder in Benoist umändern.