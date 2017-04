Seit 2013 verlobt Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere: Dieses Paar zeigt Größe

Familienglück

Aber die Trennung währte nicht lange: 2013 gab Panettiere bekannt, dass sie wieder mit Klitschko zusammen sei, im Oktober des gleichen Jahres feierten sie ihre Verlobung. Am 9. Dezember 2014 kam dann die gemeinsame Tochter Kaya zur Welt. Dass die Frau an der Seite des berühmten Boxers ebenfalls viel Mut hat, bewies sie kurz darauf.

2015 erklärte Panettiere, dass sie an postnataler Depression leidet - auch um damit öffentlich klarzumachen: "Darüber muss gesprochen werden." Im Oktober darauf ließ sie sich in einer Einrichtung behandeln, auch im vergangenen Jahr war sie noch einmal in einer Klinik.

"Fehlende Ringe bedeuten nicht das Ende"

Was ihre Beziehung angeht, scheint alles bestens zu laufen: Im vergangenen Sommer wurde sie zwar ohne ihren Verlobungsring gesichtet - die Schauspielerin ließ aber nicht viel Zeit verstreichen, um die Dinge klarzustellen: Sie postete auf Twitter ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie zusammen mit ihrem Freund und der gemeinsamen Tochter zeigt, und schrieb dazu: "Fehlende Ringe bedeuten nicht das Ende von Beziehungen. Ich bin mit meiner wundervollen Familie gesegnet."

Egal wie der Boxkampf am Samstag endet: Panettiere wird den Mann an ihrer Seite auffangen. Nach seiner Niederlage gegen Tyson Fury (28) 2015 sagte die 27-Jährige, ihr Partner bleibe in ihren Augen immer ein Champion. Vielleicht ist er das bald auch wieder für die gesamte Box-Welt...