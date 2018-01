Seitdem hat sich viel getan: 60 professionelle Clowns sind inzwischen in 90 Einrichtungen in ganz Bayern für den Verein im Einsatz – in Kinderkliniken, in Seniorenheimen, und auf Palliativstationen. Ganze 27.661 Visiten absolvierten die Clowns in ihrer 20-jährigen Geschichte und zauberten damit insgesamt 960.000 Patienten Freude ins Krankenzimmer. Gleich geblieben ist in all den Jahren dabei eines: Die Überzeugung, dass Lachen eine gute Medizin ist.