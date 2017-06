Seit 1985 in der "Lindenstraße" Marie-Luise Marjan: Ein Schutzengel rettete ihr das Leben

Seit der ersten Folge im Jahr 1985 ist Marie-Luise Marjan (76) als "Mutter Beimer" in der "Lindenstraße" zu sehen und eine Institution im deutschen Fernsehen. Doch fast wäre es dazu nicht gekommen. "Ich erinnere mich, wie ich mit meinem Auto in Hattingen an der Ruhr das Grab meiner Eltern besuchen wollte. Ich fuhr in eine Kurve und ein riesiger Laster raste auf mich zu", erzählte sie im Interview mit "Auf einen Blick" anlässlich der ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?" (11.-17.6.). (Seit der ersten Folge spielt Marie-Luise Marjan "Mutter Beimer" in der "Lindenstraße" - kehren Sie an die Anfänge zurück!)