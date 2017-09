Seit 18. September erhältlich So kommt Heidi Klums Lidl-Kollektion an

Auf der New York Fashion Week hat Heidi Klum (44) ihre Mode für die Discounter-Kette Lidl zum ersten Mal im großen Stil der Öffentlichkeit präsentiert. Seit dem 18. September sind die Teile der "esmara by Heidi Klum"-Kollektion in den Lidl-Filialen und im Onlineshop erhältlich. Doch wie lief der Verkaufsstart? Top oder Flop? "Wir sind mit dem Verkaufsbeginn der 'esmara by Heidi Klum'-Kollektion zufrieden", erklärte die deutsche Lidl-Pressestelle auf Nachfrage von spot on news. "In den Filialen und im Online-Shop stoßen die Kleidungsstücke bei den Kunden auf großes Interesse", heißt es weiter.