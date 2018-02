Seine Höhen und Tiefen Pocher wird 40: Seine unvorhersehbare Karriere

Knapp ein Jahr später heuerte Oliver Pocher im zarten Alter von 21 Jahren beim Musiksender VIVA an und startete eine Karriere als Moderator, Comedian und Schauspieler, die bis heute anhält und ihn in die Bundesliga der deutschen TV-Entertainer spülte. Es hatte ihm wohl niemand zugetraut... Am 18. Februar wird Oliver Pocher, der bis heute kaum etwas von seinem jugendlichen Esprit eingebüßt hat, tatsächlich bereits 40 Jahre alt. Gerade einer, der auch 2018 noch dank seines kindlichen Charmes und Humors gern gesehen wird. Ob als klassischer Stand-up-Comedian, als Moderator von großen TV-Shows oder auch als Schauspieler in Kinofilmen. Hier gibt es den Film "Vollidiot" mit Oliver Pocher in der Hauptrolle