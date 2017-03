Seine Freundin ist zauberhaft "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe soll sich verlobt haben

Das hört sich wiederum so gar nicht nach Daniel Radcliffe an. Der Schauspieler ist trotz seines "Harry Potter" -Ruhmes nicht gerade dafür bekannt in Saus und Braus zu leben. Was würden wir uns doch wünschen, Radcliffe mit ein bisschen Veritaserum befragen zu können. Nach einem Schluck des Zaubertranks müsste er zwangsgedrungen die Wahrheit verraten.