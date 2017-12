Sein stolzer Papa William berichtet Prinz George, das Schaf: Seine erste Schulaufführung

Ob Prinz George allerdings wirklich in Markles Fußstapfen treten will, ist fraglich. Selbst wenn ein Royal eine normale Karriere anstreben könnte, deutet sein Weihnachtswunsch ganz andere Ambitionen an. William hatte Georges Wunschzettel einem Weihnachtsmann in Finnland überbracht, wie "Us Weekly" berichtete, und demzufolge wünscht er sich ein Polizeiauto.