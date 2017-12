Sein Sohn ist Vater geworden Hollywood-Star Michael Douglas ist Opa!

Neu-Opa Michael Douglas hat sich noch nicht via Social Media zum Familienzuwachs geäußert. Dafür zeigt einer seiner jüngsten Facebook-Posts ihn und Sohn Cameron beim gemeinsamen Geburtstagsessen: Cameron feierte am 13. Dezember sein 39. Wiegenfest. Es war sein zweiter Geburtstag in Freiheit nach der fast siebenjährigen Haftstrafe, die er wegen diverser Drogen-Delikte verbüßen musste.