"Sein Mut ist sexy" Pamela Anderson verfasst feurigen Liebesbrief an Julian Assange

Gleichzeitig führt sie all die Dinge an, die Assange für die Welt getan habe. Sein Lohn dafür sei es, nun schon "seit fünf Jahren in einem kleinen Raum gefangen" zu sein. Hauptverantwortlich für Assanges Misere macht Anderson die englische Politikerin und "schlechteste Premierministerin" Theresa May, die in der letzten Zeit auch immer mehr in die Kritik ihrer eigenen Partei geraten ist. "Dies ist ein Notfall! Ich appelliere an die Landesführer, die bei Julians Notlage helfen können", schreibt die Schauspielerin verzweifelt. Ihren über 1.000 Wörter langen Brief beendet Anderson mit "Ich liebe dich, Pamela."