Sein letzter Dortmunder Fall "Wie eine Trennung": So nah geht Stefan Konarske der "Tatort"-Abschied

Im zehnten Dortmunder "Tatort" hieß es Abschiednehmen von Kommissar Daniel Kossik. Doch wie es mit der Figur weitergeht, bleibt erstmal offen. Darsteller Stefan Konarske (37, "Same Same But Different") geht dieser Frage im Interview mit spot on news nach. Dabei spricht er auch über die vergangenen fünf Jahre in Dortmund und verrät, welche Kollegin ihm in all der Zeit besonders am Herzen lag.