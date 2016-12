Sein Leben im Wald Pentlinger Höhlenmensch: Er ist schon einmal abgehauen

15 saubere Damenhöschen im Unterschlupf

Einsam war der Lebenskünstler, der früher Marinesoldat war und so das Leben in der Wildnis gelernt hat, scheinbar nicht: In seinem Unterschlupf fanden sich auch 15 saubere Damenhöschen – sie erinnern ihn laut eigener Aussage an diverse Liebeleien der vergangenen beiden Jahre. Nach Münster zu seiner Frau, die zwischenzeitlich einen Sohn geboren hat, will er gar nicht zurück. Der Grund: „Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, dass ich der leibliche Vater dieses Kindes bin.“ Auch sie selbst möchte ihn ohnehin nicht wiedersehen. Schließlich hatte sie jahrelang vergeblich auf ein Lebenszeichen des verschwundenen Johannes K. gewartet.