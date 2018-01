Seilspringen, Staubsaugen, Kinderlärm Eine schrecklich laute Familie: Gericht spricht Machtwort

Die Nachbarin, die unter der Familie wohnt, hat extra ein Lärmprotokoll angelegt, um die Ruhestörungen zu dokumentieren. Vor Gericht gab sie unter anderem an, dass mehrmals pro Woche fünf bis acht Kinder in der Wohnung der Beklagten anwesend gewesen sind. Oft wurde auch noch weit nach 20 Uhr der Staubsauger benutzt oder Möbel verrückt. Die Zeugin hat nach eigener Aussage mehrmals versucht, mit dem Ehemann zu sprechen. Der habe aber lediglich gesagt, dass er "alles machen könne, was er wolle". Im letzten Jahr sei die Frau wegen des massiven Lärms dann schließlich aus ihrer Eigentumswohnung in eine Mietwohnung umgezogen. Ihre Angaben wurden von der weiteren Nachbarin und deren Lärmprotokoll bestätigt.

Bei erneuter Ruhestörung gibt's ein Ordnungsgeld

Die zuständige Richterin am Amtsgericht München glaubte den Zeuginnen und gab der Klagepartei Recht. Die Beklagten müssen sich an die Ruhezeiten halten, sollte es nochmals zu Beschwerden kommen, ist ein Ordnungsgeld fällig.

"Frequenz, Lautstärke und die Zeiten der Lärmentfaltung stehen nicht mehr im Zusammenhang mit einer adäquaten Wohnnutzung oder einer hinzunehmenden lebhaften Lebensäußerung von Kindern. Das von den Kindern ausgehende regelmäßige und über einen langen Zeitraum gehende laute Geschrei, Springen und Getrampel in der Wohnung weit nach 20 Uhr, Seilspringen in der Wohnung und das Herumfahren mit Kinderfahrrad und Roller im Hausflur geht über das hinaus, was bei Kindern üblicherweise hingenommen werden muss. Zudem haben sich die Beklagten auch rücksichtslos verhalten, indem sie auf mehrfache Aufforderungen der Hauseigentümer, den Lärmpegel zu senken, mit der Aussage reagierten, dass sie tun und lassen können, was sie wollten", begründet das Gericht das Urteil.

Das Urteil ist rechtskräftig.

