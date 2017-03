"Seid nicht so vorschnell" Hochzeitsgerüchte um Miley Cyrus: Ihr Vater rudert zurück

Dem ist aber nicht so, wie Papa Billy Ray nun erklärt. "Whoa! Seid nicht so vorschnell", schreibt er in einem neuen Instagram-Post zum selben Foto. Er freue sich jedoch, dass seine Tochter so viel Liebe von ihren Fans empfange. Miley Cyrus selbst wies über ihren Manager die Gerüchte um ihre Hochzeit ebenfalls zurück. Der US-Seite "Us Weekly" sagte er: "Es waren einfach nur ein paar tolle Fotos, die zufällig in einem weißen Kleid entstanden sind." Viel Aufheben um nichts also.