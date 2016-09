Filmfestspiele Venedig Barbara Palvin verzaubert in Weiß

Das Model Barbara Palvin (22) strahlte auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Venedig in einem eleganten weißen Kleid. Schon am Morgen sah man sie in einem luftigen weißen Sommerkleid durch Venedig spazieren. Weiß scheint zur Zeit also ihre Lieblingsfarbe zu sein.