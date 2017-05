SeelenArt Galerie Ausstellung "Phantastische Dimensionen": Unendliche Spielarten

Alle sind Teilnehmer an dem Betreuungsprojekt einer Kunsttherapie, in der durch die schöpferische Gestaltung der inneren, oft bedrängenden Bilder Halt und Zuversicht für den Alltag gewonnen werden. Bäume sprechen mit ihrem Ästegewirr und der aufgerissenen Rindenoberfläche für Britta Schröder (*1976 in Hamburg) eine bedeutungsvolle Zeichensprache, Maria Felser (*1964 in Dillingen) verbindet einen abstrakten Comicstil mit DNA-Assoziationen und will durch die Formen organischer Perlenketten Wohlgefühl und Selbsterkenntnis vermitteln.