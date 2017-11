Seehofer, Fitz, Mazza & Co. BWM lädt Promis zum Advents-Konzert

Im Publikum hatte dieses Mal auch Karin Seehofer Platz genommen: "Ich bin vor allem hier um Gutes zu tun", so die bayerische First Lady. Sie ist die Schirmherrin des Kinderpalliativzentrums München, das mit dem Erlös des Konzerts unterstützt wird. Ist sie schon in Weihnachtsstimmung? Sie nickte: "Ich durfte bereits einen Weihnachtsmarkt in der Residenz eröffnen." Zeit zum Plätzchenbacken blieb noch nicht: "Aber ich backe jedes Jahr selbst und habe die Zutaten auch schon eingekauft", erzählte sie schmunzelnd. "Ich persönlich liebe vor allem Spritzgebäck." Ihr Lieblings-Weihnachtslied? "Ich mag vor allem die Klassiker."

Gastgeber Peter Mey, Leiter der BMW Niederlassung München, überreichte in der Kirche den Scheck in Höhe von 160.000 Euro an Schirmherrin Ursula von Prinzessin von Bayern. "In insgesamt 22 Jahren sind in unserer Konzertreihe somit rund 2,5 Millionen Euro zusammengekommen"

Bei Konzert-Highlight dabei: die Dallmayr-Geschäftsführer Florian und Sunny Randlkofer, die selbst die süssen Leckereien verkauften (auch an Heiligabend sind die beiden im Einsatz: "Der Heiligabend fällt zwar dieses Jahr auf einen Sonntag, aber wir haben trotzdem geöffnet"), die Moderatorinnen Uschi Dämmrich von Luttitz (ist jedes Jahr für die gute Sache mit dabei) und Anouschka Horn, Candy Mey (Frau von Gastgeber Peter Mey), Peter Lanz (Star-Architekt und Ehemann von Inge Fürstin von Wrede-Lanz), Sybille Beckenbauer, Nikolaus Bachler (Intendant der Bayerischen Staatsoper), Produzent Harold Faltermeyer, Peter van Binsbergen (Leiter BMW Deutschland), Marianne Wille (Dallmayr), Thomas Barth (Vorstandsvorsitzender EON Energie AG), die Münchner Familienrichterin Birgit Benesch, der ehemalige Benediktiner und Buchautor Anselm Bilgri, Viktoria von Wulffen (Förderin und Mit-Initiatorin von "StartStark"), uvm.