Kabinett im Überblick GroKo-Personal: Das sind die neuen Hausherren

Der Entwurf des Koalitionsvertrags ist fertig, und das Personalkarussell dreht sich. Vor allem in der SPD: Martin Schulz will den Vorsitz an Andrea Nahles abgeben. Olaf Scholz soll Vize-Kanzler werden.