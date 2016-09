"See now, buy now" - Prinzip auf der Fashion Week

Auch sonst legt Tom Ford Wert darauf, sein Business weiter zu entwickeln. Wenig überraschend übernimmt er deshalb das 'See now, buy now'-Prinzip, dem nun zahlreiche Labels folgen. Kleidung, die bei Fashion-Shows vorgestellt werden, sind dadurch nicht wie bisher erst sechs Monate nach der Präsentation erhältlich, sondern direkt. Eigentlich wollte er damit der erste Designer sein, doch Burberry-Kreativdirektor Christopher Bailey kam ihm zuvor. "Das war lustig. Ich dachte darüber nach, habe recherchiert, wir fanden heraus, wie wir das machen können - dann geriet ich in Panik und habe es nicht gemacht. Schließlich kündigte Christopher Bailey es an. Ich rief ihn an dem Morgen an und sagte: 'Verdammt, du hast es zuerst angekündigt; ich mache das auch.'" Am heutigen Mittwoch [7. September] zeigt Tom Ford übrigens seine neue Herbstkollektion auf der New York Fashion Week.