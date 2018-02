Sechzig in Oliva Nova Timo Gebhart: Sorgen um den Löwen-Boss

Ratlosigkeit ist bekanntlich nie ein guter Ratgeber, und so bleibt den Sechzgern nur, auf Gebharts schnelle Genesung zu hoffen. Denn klar ist: Der bullige Mittelfeld-Kämpfer ist nicht zu ersetzen. "Dass Timo das gewisse Etwas hat in der Individualität, darin sind wir alle einig. Er hat eine Klasse am Ball, die nicht viele Spieler mitbringen, selbst in den höchsten Ligen."



Das Problem bei Gebhart, dessen Reizung just nach seinen Aussagen zum Trainingsauftakt aufgetreten war: Diese sei relativ stark und klinge überraschend lange nicht ab, so Gorenzel: "Wenn sich das Tag für Tag und Woche für Woche hinauszieht, muss man schon die Frage stellen: Wohin geht die Reise?"

Diese Frage können derzeit weder Gorenzel noch Gebhart selbst oder Sechzigs Ärzte und Therapeuten beantworten.

