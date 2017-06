Markant: Die Löwen waren das erste Team überhaupt, das bei der Live-Übertragung gezogen wurde - es mangelt nicht an Aufmerksamkeit in diesen Tagen. Auch der neue 1860-Präsident war bei der Auslosung im DFB-Museum in Dortmund dabei. Im Live-Interview mit Sportschau-Reporterin Julia Scharf gab sich Robert Reisinger mehr als bescheiden. Noch am Nachmittag hatte er im Gespräch mit der AZ Stellung zu einer möglichen Insolvenz genommen, kurze Zeit später rückte er bundesweit in den Fokus.