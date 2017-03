Felix Uduokhai:

Der Verteidiger ist für Pereira längst zu einer unverzichtbaren Stütze geworden, hat sich beeindruckend cool in der Dreierabwehrkette festgesetzt. Nicht selbstverständlich, Uduokhai ist schließlich erst 19. Doch mancher Beobachter sieht in ihm bereits einen kommenden Bundesligaspieler. Pereiera monierte nach dem Sieg gegen Würzburg, dass ihm längst nicht alles gefiel. Dazu dürften die fahrigen Schlussminuten in der Defensive samt Gegentor zählen. Doch der Youngster ist bei der U20 des DFB.

Das trifft auch auf den 20-jährigen Neuhaus zu. Beide haben sowohl am Donnerstag in Elversberg als auch drei Tage später in Biel Einsätze gegen die Schweiz in Aussicht. Schlecht für Pereira. Schließlich gab der Landsberger unter dem Portugiesen gegen die Kickers nach längerer Verletzungspause prompt sein Startelf-Debüt. Und: Das ideale Gespann im defensiven Mittelfeld ist noch immer nicht gefunden.

Maximilian Engl:

Der Torwart der Regionalligamannschaft ist dagegen noch kein Faktor unter Vitor Pereira, trainierte aber immerhin schon mit den Profis. Der 20-Jährige wurde nachträglich in den Kader der deutschen U20 berufen. Er könnte ab Sommer als möglicher dritter Torwart bereitstehen, sollte es zu den erwartet großen Umwälzungen im Spielerkader der Löwen kommen.

