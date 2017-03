Sechs Monate nach der Reality-TV-Show Was macht eigentlich Jessica Paszka aus "Promi Big Brother"?

Freude an Fashion



Verführerische Mode ist eine ihrer Leidenschaften Foto:facebook.com/jessicapaszkaofficial

Große Freude hat das Model offenbar auch an Mode. Sexy Mode. So postet Jessica Paszka regelmäßig Selfies auf ihren Social-Media-Accounts in echten Hingucker-Klamotten: Von Minikleidchen und Hotpants über Fein- und Netzstrumpfhosen bis hin zu Overkneestiefeln ist alles dabei - und den überwiegend männlichen Fans gefällt's: "Atemberaubend wie immer, du wärst was zum Heiraten", kommentiert einer.

Als süße Versuchung bei Events



Jessica Paszka beim "Mon Chéri Barbara Tag 2016" Foto:imago/Future Image

Top gestylt geht Jessica Paszka auch gerne zu Promi-Veranstaltungen wie der "Lambertz Monday Night 2017" in Köln, der "Secret Fashion Show", dem "Mon Chéri Barbara Tag 2016" oder dem Oktoberfest in München...

Ein bisschen Werbung...



Schmusekatze oder Grinsekatze? Das ist hier die Frage! Foto:facebook.com/jessicapaszkaofficial

Ein bisschen Werbung macht Jessica Paszka ebenfalls auf ihren Accounts. Für alles, was halt so zu ihr passt: Nahrungsergänzungsmittel, Beautygesichtsmasken, Verschönerungen aller Art ("Lippen pigmentieren lassen") etc. Vor allem aber für sich selbst. Aktuell lockt sie ihre Follower als süße, kleine Raubkatze auf ihren Snapchat-Account...