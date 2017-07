Sechs Etappen, 106 km Kitzbüheler Alpen: Weitwandern auf dem KAT Walk

Die Wanderer haben den Wilder Kaiser stets im Blick Foto:Peter Vonier

Der Wilde Kaiser ist ein stiller Begleiter

Drei Stunden vorher ist der Baumooskogel (1506 m) der Star. Bei guter Sicht kann man fast auf den kompletten Weg zurückschauen, der von der Hohen Salve (1829 m) über den Gaisberg (1770 m) bis zur Ehrenbachhöhe (1802 m) und dem Kitzbüheler Horn (1996 m) die schönsten Aussichtsgipfel miteinander verbindet. Stiller Begleiter ist immer der Wilde Kaiser - mal mit, mal ohne Wolken vor dem markanten Felsgesicht. Zum Schluss steht er sogar mit seinem eher unbekannten Nordost-Profil Spalier.

Am Wegesrand grasen glückliche Kühe Foto:Peter Vonier

Ein paar Tage unterwegs, und man lebt den Moment. Das Käsebrot am Gipfel, die Erfrischung im Wildbach. Und man kommt runter, sogar wenn es rauf geht. Denn die Höhenmeter sind der sportliche Preis, den alle KAT Walker zahlen: Wer nicht in einfachen Hütten mit Etagen-Klo und Vielleicht-Dusche, sondern in gemütlichen Gasthäusern, in 3- und 4-Sterne-Hotels übernachten will, muss runter ins Tal - und am nächsten Morgen wieder hoch in die Berge. Wer es leichter haben möchte, kann auf den meisten Etappen durch die Kitzbüheler Alpen die Bergbahnen nutzen und dann oben entspannt über den Laufsteg flanieren.

Trinkpause mit einem spektakulären Panorama Foto:Peter Vonier

Plötzlich erscheint das Jakobskreuz am Horizont

Ein paar Tage unterwegs, und man wird irgendwie süchtig. Einfach nur gehen, dem eigenen Rhythmus folgen. Und plötzlich ragt das Jakobskreuz am Horizont auf. Es steht auf der Buchensteinwand in St. Jakob in Haus, ist 30 Meter hoch und den Pilgern gewidmet, die seit Jahrhunderten das Pillerseetal von Salzburg auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela durchqueren. Kompliment: Besser hätte man den Weg nicht inszenieren und mit Gefühlszuständen von Weitwanderern abgleichen können.

Derweil ist es drei Uhr nachmittags. Und Anni schaut hinauf. Als erstes kommt ein Mountainbiker aus der Nachbarschaft, der hier regelmäßig seine Runden dreht. "Sind nur vier Leute auf dem Weg", meldet er. "Wie die gehen, brauchen die noch 20 Minuten." Der Mountainbiker trinkt genüsslich sein Radler, Anni geht schon einmal in die Almküche und bereitet sich vor. Weitere Informationen: www.kitzalps.com, www.kat-walk.at