Sebastian Hoeneß U19-Mannschaft: Hoeneß-Neffe trainiert die Bayern-Bubis

Ab sofort steht er also bei den Bayern-Bubis an der Seitenlinie: Die U19 der Münchner wurde in der letzten Saison in der Bundesliga Süd/Südwest Meister – im Finale folgte dann allerdings eine bittere Niederlage gegen Borussia Dortmund. Die Bayern verloren mit 7:8 im Elfmeterschießen. Der bisherige Trainer Holger Seitz bleibt den Bayern allerdings erhalten – er trainiert in der neuen Spielzeit die U17.